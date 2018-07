Dentinho entra para a Calçada da Fama por gol 10 mil A manhã deste sábado foi de homenagens para o atacante Dentinho no Parque São Jorge. Depois de ter marcado o gol 10 mil da história do clube, o jogador deixou as suas marcas na Calçada da Fama do Memorial do Corinthians. Com isso, Dentinho se junta a grandes nomes como Basílio, Wladimir, Zé Maria, Russo e Luizão, se tornando o 12.º atleta a receber tal homenagem.