Dentinho treina e garante presença no Corinthians

Passando mal, Dentinho precisou ser substituído durante o jogo do último sábado, contra o Oeste, pelas quartas de final do Paulistão. Reflexo da gripe. Durante a semana, ele chegou a ser liberado de treino por conta da enfermidade. Nesta quinta-feira, porém, o atacante mostrou estar recuperado. E treinou bem com os companheiros.

Durante o treino coletivo, Dentinho ganhou o colete de titular do técnico Tite. E teve papel importante no esquema planejado para o clássico de domingo, quando o Corinthians deve explorar bastante o lado direito do ataque. Com ele, o time mostrou boa movimentação na atividade, criando várias chances de gol.

Assim, o Corinthians já está praticamente definido para o clássico de domingo, quando buscará a vaga na final do Paulistão. Se não acontecer nenhuma surpresa, Tite deve escalar o time com Júlio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Bruno César; Dentinho, Liedson e Jorge Henrique.