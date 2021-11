Dentinho deixa Ucrânia e tem caminho aberto para voltar ao Corinthians em 2022

Todo início de temporada é a mesma coisa: o nome de Dentinho surge entre os candidatos para reforçar o Corinthians. Desde que foi para o Shakhtar Donetsk, há 10 anos, torcedores sonham com sua volta. Nesta segunda-feira, o contrato dele com o clube ucraniano chegou ao fim e não será renovado. Para evitar tumultuar o ambiente, o presidente Duílio Monteiro Alves vinha garantindo não ter conversas com o jogador. Mas o caminho está livre para repatriá-lo em 2022, o que deve ocorrer também com o volante Paulinho.

"Agradecemos a Dentinho pelo profissionalismo, empenho, disposição para ajudar sempre a equipe, jogos marcantes e gols importantes. Desejamos-lhe boa sorte e grandes vitórias no campo de futebol e na vida!", escreveu o Shakhtar em sua mensagem de despedida do jogador de 32 anos.

Dentinho conquistou 15 taças no clube, mas ultimamente vinha amargando a reserva, já fora dos planos. No começo do ano, em mais uma especulação de que viria ao Corinthians, ele revelou que gostaria de cumprir o acordo até o fim. Cumpriu. Agora, sem clube, retornará ao País para descansar e tentar fechar com um time nacional.

Ele sempre revelou a intenção de voltar ao Corinthians, mas teria de convencer os dirigentes, que parecem satisfeitos com Gustavo Silva, Roger Guedes, Jô e os meninos da base que podem atuar no ataque corintiano. Ao menos no discurso, a cúpula corintiana não fala em chegada de atacantes para a próxima temporada, mesmo com ataque econômico e pouco efetivo.

Com a janela fechada no Brasileirão, Duílio sempre se esquivou do assunto reforço. Mesmo Paulinho, que até recuperação física fez no clube e seria nome já fechado para 2022, é assunto proibido. Nada de tirar o foco na luta pela vaga na Libertadores.

De certo é que Dentinho estará no Brasil nos próximos dias e, finalmente, pronto para receber uma proposta do clube. Torcedores estão animados e pedindo um acordo.