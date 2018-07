Denunciado, América-MG pode perder pontos na Série B

Se antes era apenas uma denúncia do Joinville, agora virou oficial. O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schimidt, denunciou o América-MG pelo uso do lateral-esquerdo Eduardo de maneira irregular em quatro jogos. Se punido no julgamento, o clube mineiro pode perder 21 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B.

Paulo Schimidt entendeu, após analisar a denúncia do Joinville, que Eduardo já tinha disputado duas competições a nível nacional - Copa do Brasil com o São Bernardo-SP e Série B com a Portuguesa - e, portanto, estava impossibilitado de atuar pelo América-MG na Série B. Afinal, o Regulamento Geral de Competições da CBF impede um jogador de atuar por três clubes diferentes em torneios organizados pela entidade.

A punição, segundo o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é a perda de três pontos por cada jogo que o atleta foi relacionado, mais a pontuação obtida nestes confrontos. O lateral foi relacionado em quatro oportunidades, mas só entrou em campo uma vez - na vitória sobre o ABC por 1 a 0. Nas partidas contra Paraná, Oeste e América-RN, ele esteve apenas no banco de reservas. Sendo assim, o América-MG perde os noves pontos conquistados dentro de campo, mais outros 12 referentes aos jogos disputados com Eduardo na súmula.

O América-MG será notificado da denúncia oficial até o final desta semana, mas dirigentes do clube já falam que esperavam que isso acontecesse, apesar de estarem tranquilos em sua inocência. O advogado do Joinville, Roberto Pugliese Júnior, disse que o clube catarinense já está ciente da denúncia.

O mais provável é que o América-MG seja notificado da denúncia nesta terça. Neste caso, o julgamento do STJD deve ocorrer ainda nesta semana, na sexta. Se punido com 21 pontos, o clube despenca da atual sexta posição, com 33 pontos, para a lanterna da Série B, com 12.