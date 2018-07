Denunciado no STJD, Duque pode perder três pontos

Segundo a denúncia, Chaves deveria cumprir suspensão automática, pois teria recebido o terceiro cartão amarelo no jogo anterior, diante do Paraná. Por ter escalado o atleta, o Duque de Caxias foi enquadrado no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - incluir na equipe atleta em situação irregular para participar de partida. Além da perda de três pontos, o clube poder receber multa de R$ 100 a R$100 mil.

O julgamento vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 18. O Duque de Caxias ocupa a sétima colocação, com 42 pontos, e ainda luta pelo acesso inédito à elite do futebol brasileiro. O time carioca vem de três jogos sem derrotas (duas vitórias e um empate) e volta a campo neste sábado, diante do Vila Nova, às 21 horas, em Goiânia, pela 29.ª rodada.