Denunciado, Seedorf pode ser suspenso por até 12 jogos A expulsão de Seedorf na vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Madureira pode custar muito mais ao holandês do que a simples suspensão do clássico com o Vasco, marcado para a próxima quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) denunciou o holandês por ter desobedecido ordens do árbitro Philip Bennett e ele pode levar um gancho de 12 jogos.