Deola defende goleiros do Palmeiras e busca confiança

Depois de jogos seguidos com falhas de seus goleiros e trocas para ver quem seria o titular, o Palmeiras voltou a ver uma boa partida de um jogador da posição nesta quinta-feira, quando o time bateu o Vitória por 2 a 0, no Pacaembu, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a disputa, Deola, o escolhido de Dorival Junior, fez questão de defender os colegas da posição e disse ainda que a sua atuação ajuda a preservar a imagem dos goleiros do elenco.

"Sabemos da qualidade que todos os goleiros têm aqui no Palmeiras, caso contrário, não estariam em uma equipe grande. Estamos lutando para recuperar a imagem não só dos goleiros, mas da equipe inteira", afirmou. Deola contou que as sucessivas falhas dele e dos colegas de posição Bruno e Fábio estavam abalando a credibilidade com a torcida. "O goleiro é um cargo de confiança e todos têm de passar tranquilidade para ele. É muito difícil você entrar em campo e sua torcida te olhar com outros olhos."