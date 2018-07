Deola ganha a vaga do questionado Fábio no gol do Palmeiras

O técnico Dorival Junior deve escalar o Palmeiras com cinco mudanças para o jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, no Pacaembu, pelo Brasileirão. No treino desta terça, as principais surpresas foram na defesa, setor onde o goleiro Deola ganhou vaga do criticado Fábio, que vem falhando com alguma frequência. O zagueiro Lúcio retornou de lesão e o lateral-direito João Pedro, de 17 anos apernas, substituiu Weldinho.

No setor de armação, o técnico treinou com os argentinos Mouche e Cristaldo. A dupla vai atuar pelas pontas. Entre os volantes, Eguren, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, cede vaga para Juninho, que é lateral de origem e vinha atuando como meia. Os meias Valdivia e Allione estão recuperados de lesões musculares, mas treinaram entre os reservas, o que indica que eles deverão ficar no banco de reservas.

O novo titular da lateral direita, João Pedro, vai fazer a sua estreia entre os profissionais do Palmeiras. Ele ganhou a preferência do técnico Dorival Junior na disputa com Weldinho. João Pedro foi relacionado para uma partida apenas uma vez, no último sábado, contra o Fluminense.

A entrada de Cristaldo pela ponta esquerda era uma promessa feita por Dorival. O argentino atuou bem nos últimos dois jogos, contra Fluminense e Criciúma. Foi dele o gol da vitória diante do time do Sul do País. Com isso, o time deve ser escalado para pegar o Flamengo pela 22.ª rodada do Brasileirão com a seguinte formação: Deola; João Pedro, Lúcio, Nathan e Victor Luís; Renato, Juninho, Mouche, Diogo e Cristaldo; Henrique.