Deola quer esquecer 2011 e pensa em virada em 2012

SÃO PAULO - O goleiro Deola, titular do Palmeiras na maioria dos jogos do time nesta temporada (41 partidas), já tomou uma decisão. Quer esquecer de vez da memória o ano de 2011, em que a equipe não ganhou nada - disputou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana -, e pensar em uma virada para 2012.

"Assim como os torcedores, nós jogadores também sofremos. Eu já tenho muito tempo de Palmeiras e entendo essa angústia da torcida. Sinceramente, seria frustrante passar mais uma temporada em branco. Seja com o atual elenco ou com os novos reforços que devem chegar, precisamos colocar na cabeça que o Palmeiras não pode ficar atrás dos seus rivais e que 2012 precisa ser o ano da virada", apontou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

Com a maior sequência de sua carreira como titular do Palmeiras, Deola falou sobre o seu desempenho durante este ano. "Acho que, individualmente, foi um ano bom para mim. Tive uma sequência legal como titular e fiz boas partidas. Estou há pouco tempo no profissional e sei que posso melhorar ainda mais. Na nossa posição, a gente nunca pode acomodar, ainda mais no Palmeiras, que é uma escola de revelar bons goleiros".

Para 2012, Deola mais uma vez pode perder a posição de titular para Marcos, que ainda não se decidiu sobre a sua aposentadoria. Mas o atual camisa 22 espera que o ídolo palmeirense não encerre a carreira. "Nosso final de ano foi bem corrido e nós não conversamos muito sobre isso. Mas acho que ele vai querer fazer o que é melhor para ele. O Marcos é muito consciente com esse tipo de situação e a minha torcida e de todos os palmeirenses é que ele possa continuar. Será uma alegria imensa se ele ficar mais um período próximo da gente".