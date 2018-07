Deola substitui Marcos no Palmeiras e diz estar sem ritmo de jogo

SÃO PAULO - Por conta da desgastante viagem para Volta Redonda, onde o Palmeiras enfrentou o Fluminense no final de semana, o goleiro Marcos será poupado da partida desta quarta-feira, contra o Figueirense, em Florianópolis. Prestes a fazer 38 anos, o veterano volta normalmente ao time contra o Atlético-MG, domingo, no Canindé. Em Santa Catarina, ele dará lugar a Deola, que se mostra preocupado com a falta de ritmo de jogo.

"Isso atrapalha, e muito. Na verdade, é preciso ter uma concentração redobrada nesse tipo de caso. Em fração de segundos, muita coisa pode acontecer e aí surgem as falhas. Mas eu tento me preparar o máximo possível para suprir essa falta de ritmo", disse Deola, que não atua desde o dia 7 de julho, quando Marcos foi poupado do jogo contra o América-MG.

"Eu já sabia que seria assim, que revezaria com o Marcos em alguns jogos do ano, e isso para mim é um privilégio. Vou procurar honrar as boas atuações que ele fez no Brasileiro e tentar voltar com um bom resultado de Florianópolis", comentou Deola.

Nesta temporada, Deola já esteve em campo em 23 partidas, em especial do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Já Marcos participou de 10 dos 11 jogos do Palmeiras no Brasileirão até aqui, sendo poupado apenas contra o América-MG. "Na verdade, a prioridade é sempre do Marcos. Se ele for jogar quatro, cinco partidas consecutivas, não tem problema nenhum. Só o fato de eu ter essa confiança para substituí-lo nos momentos em que ele for poupado, já é um motivo de orgulho", completou Deola.