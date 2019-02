Departamento médico do Palmeiras vê evolução em Goulart, mas evita pressa

O departamento médico do Palmeiras comentou pela primeira vez nesta quinta-feira sobre a evolução do atacante Ricardo Goulart, que se recupera de cirurgia no joelho direito realizada em outubro. Em vídeo divulgado pelo próprio clube, os profissionais que acompanham o trabalho do jogador garantem que ele tem melhorado e ressaltam a necessidade de se ter cautela antes de pensar em estreia.

"A evolução (do Goulart) vai continuar gradativa dependendo da resposta que o atleta der. Além da resposta física, é a resposta de suportar bem a carga de treinos", afirmou o coordenador de preparação física do Palmeiras, Omar Feitosa. "Nesse momento de transição nós estamos alternando os treinamentos específicos físicos e força indoor com os trabalhos externos com bola", completou.

Apresentado pelo clube nesta quarta, Goulart assinou contrato de empréstimo por uma temporada. O atacante disse na primeira entrevista coletiva que se sente ansioso para estrear, porém reiterou que tem escutado a avaliação dos médicos para só estrear quando tiver condições físicas plenas. "Todas as etapas de recuperação têm sido cumpridas", disse o médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca.

O fisioterapeuta Jomar Jottoni, que é amigo de Goulart deste 2013, na época do Cruzeiro, afirmou que o jogador tem sido muito dedicado na recuperação. "Temos de tomar cuidado com a readaptação nas cargas de treino e de jogo. Frequentemente vamos tirar ele de algumas atividades em campo, para trabalhar especificamente poupando articulação do joelho. Não tenho dúvida de que ele vai dar muito certo aqui, tecnicamente e fisicamente", explicou.

O jogador treinou com bola pela primeira vez nesta quarta-feira, porém nesta quinta não foi a campo e trabalhou somente na área interna, com exercícios para acelerar sua recuperação. O Palmeiras volta aos treinos nesta sexta-feira, com trabalhos em dois períodos, e tem como próximo compromisso o jogo diante do Bragantino, na segunda, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.