Departamento médico libera quatro e Argel esboça time para última rodada

William, Lisandro López e Paulão reclamaram de dores depois do jogo de sábado contra o Fluminense, enquanto Alex não participou das últimas duas rodadas e está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita.

Por outro lado, não jogam D?Alessandro (suspenso pelo terceiro amarelo), Alisson Farias, Valdivia, Eduardo Sasha, Rafael Moura e Geferson, todos submetidos a cirurgia. Alisson volta após cumprir suspensão diante do Flu.

Na atividade da tarde desta quinta-feira no Parque Gigante, Argel não fez mistério e escalou o time com Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Nico Freitas, Anderson e Alex; Vitinho e Lisandro López. Os garotos Andrigo e Bruno Baio também treinaram no time titular, mas porque a equipe teve 12 jogadores.

O Internacional é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro e, para ir à Libertadores, precisa vencer o Cruzeiro e torcer por uma derrota do São Paulo diante do Goiás, no Serra Dourada. Se a equipe paulista empatar, o Inter tem que ganhar por sete gols de diferença.