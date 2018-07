Depoimento de jogador do Flamengo à polícia do Rio é adiado

Foi adiado o depoimento do volante Luiz Antônio, que estava previsto para acontecer na tarde desta quarta-feira no Rio. É possível que o jogador do Flamengo se apresente à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) na quinta. Ele e seu pai foram intimados a prestar explicações à polícia do Rio, até o fim desta semana, sobre suposta relação com um grupo de milicianos.

Investigações da Polícia Civil indicam que Luiz Antônio teria presenteado com um carro de luxo um dos chefes da milícia denominada de "Liga da Justiça", que atua na zona oeste da cidade. Dias depois, o pai do jogador, Luiz Carlos Soares, prestou queixa na 42ª DP, informando que o mesmo veículo teria sido roubado. A polícia acredita que o volante do Flamengo tentou aplicar o "golpe do seguro", que visa receber o dinheiro do carro assegurado.