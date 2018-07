Depoimento: ‘É preciso compreender como se pontua, não só entender de futebol’

Ter sido o campeão brasileiro do Cartola no ano passado mudou bastante a minha vida. Eu ganhei seguidores nas redes sociais para acompanhar minhas dicas para o jogo. Agora é um hobby, mas no futuro penso até em seguir trabalhando de vez com isso, seja como blogueiro ou comentarista de futebol. Nunca tinha vivido uma repercussão parecida.

Antes de cada rodada eu faço um vídeo no meu blog sobre as apostas para montagem do time e algumas dicas. Tenho em média 300 mil visualizações para cada vídeo. Na minha página do Facebook tenho 30 mil seguidores e no meu Instagram são 14 mil. Realmente tem cada vez mais gente interessada em jogar.

No ano passado eu me consagrei o campeão nacional sem ter sido o melhor em nenhuma rodada. A chave para mim foi a regularidade. Somente no fim do campeonato eu assumi a liderança, mas nunca esperei que pudesse ir tão bem.

Um dos segredos para ter boa pontuação é entender o jogo, não só de futebol. É preciso saber como funciona as pontuações e buscar observar nas partidas os laterais que atacam bastante, os atacantes que finalizam mais e as características positivas de cada posição.

Quando vejo os jogos pela televisão, eu tento observar esses detalhes e entender os motivos que levam um determinado jogador a pontuar. O que me ajudou também é que jogo o Cartola desde 2009, então a prática me fez melhorar bastante.

Thiago Freitas, advogado e campeão do Cartola FC 2016. Atualmente atualiza páginas com dicas para o jogo no Facebook, Twitter e Instagram