Depois da China, o Ajax é quem tenta tirar Pedrinho do Corinthians

Embora seja reserva no Corinthians, Pedrinho é um dos atletas do atual elenco alvinegro que o mercado do exterior olha com mais atenção. Antes da Copa do Mundo, ele recebeu uma sondagem de um clube da China e agora foi a vez do Ajax, da Holanda, também demonstrar interesse. A informação foi divulgada pelo Globoesporte e confirmada pelo Estado com pessoas ligadas ao atleta. Em ambas tentativas de negócio, as conversas não foram adiante pelos valores envolvidos.

O sonho do Corinthians é conseguir que alguém pague os 50 milhões de euros (R$ 223 milhões), valor da multa, para contratar o atacante. Ou que pelo menos consiga uma oferta que se aproxime do valor.

Ajax, entretanto, estava disposto a pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e por essa quantia, os corintianos avisaram que não queriam nem abrir negociação pelo jogador, que tem contrato até dezembro de 2020.

Pedrinho já deu entrevista deixando claro que não tem interesse em sair neste momento e que seu objetivo é ajudar o Corinthians como forma de agradecimento ao apoio que sempre recebe nos jogos. Já se tornou rotina em jogos da equipe alvinegra, a torcida pedir por sua entrada e se encantar com cada drible que ele dá.

Após o jogo com o Botafogo, o técnico Osmar Loss explicou o motivo de não ter colocado o garoto em campo e deixou claro que o vê como importante para a equipe, mas fez uma ressalva. "Ele é um jogador que tem um talento fora do normal. Efetivamente, quando preparamos uma estratégia de jogo, privilegiamos algumas características. O Pedrinho joga na posição do Romero, que tem uma característica de proteção e transição que era muito importante. O Pedrinho está preparado para ser titular quando as características dele forem mais importantes para a nossa estratégia”, disse.

Próximos jogos do Corinthians:

21/07, às 21h: São Paulo - Morumbi (Brasileiro)

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Brasileiro)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)