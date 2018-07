DEPOIS DE 15 ANOS, CORINTHIANS RELEMBRA 1º TÍTULO MUNDIAL

Invasão da torcida visitante, Maracanã, pênaltis e festa do Corinthians. O clube viveu esse roteiro em 1976, quando milhares de pessoas saíram de São Paulo e foram ao estádio carioca ver o time eliminar o Fluminense na semifinal do Brasileirão. A grande mobilização se explicava pelo jejum de 22 anos sem conquistas. Já em 2000, há exatos 15 anos, muitos elementos foram parecidos, exceto o desfecho. O clube deixou o estádio com uma taça em mãos e era justamente a de campeão do Mundial de Clubes, a principal conquista da sua história até então.

Outra diferença é que a maciça presença da torcida não se deu por algum jejum de títulos, pelo contrário. Cerca de 20 dias antes o Corinthians havia sido campeão brasileiro, mas ainda faltava algo na sala de troféus do Parque São Jorge. A coleção de taças ganhou outro status com a primeira conquista internacional do clube, obtida logo na primeira edição de um mundial interclubes organizado pela Fifa.

A entidade escolheu o Brasil para ser sede do campeonato e o Corinthians foi convidado a entrar na disputa por ter sido em 1998 campeão nacional. Os demais participantes foram o Vasco, ganhador da Libertadores de 1998, fora os poderosos europeus Manchester United e Real Madrid, ambos campeão da Liga dos Campeões. Completaram a lista os campeões continentais South Melbourne (Austrália), Necaxa (México), Al Nassr (Arábia Saudita) e Raja Casablanca (Marrocos).

No Rio, a sede dos jogos foi o Maracanã, e em São Paulo, as partidas seriam no Morumbi, onde o time do técnico Oswaldo de Oliveira se sentia à vontade. Em pleno estádio do rival a equipe havia garantido os dois últimos títulos brasileiros e 16 dias depois da última conquista, voltava no mesmo campo para estrear, para enfrentar o Raja Casablanca e também o cansaço.

"Fomos campeões contra o Atlético-MG no dia 22 de dezembro e já no dia 26 a gente se reapresentou para treinar. Mal tivemos tempo de descansar ou até para se preparar pensando somente no Mundial", contou o ex-volante Vampeta. Além dele, jogadores como Ricardinho, Rincón e Marcelinho estavam desgastados e jogaram contra os marroquinos no sacrifício na vitória por 2 a 0.

Para dois dias depois estava marcado o principal confronto da primeira fase. Com pouco tempo de descanso era a vez de encarar o favorito Real Madrid. Em um jogo equilibrado e emocionante, as equipes empataram em 2 a 2, com direito a um golaço de Edilson e a uma defesa de Dida em pênalti cobrado pelo francês Anelka. "O time deles veio completo e jogaram para valer, sem menosprezar a gente. O Real sabia que o Corinthians tinha qualidade e o empenho deles em campo valorizou o nosso resultado", disse Luizão, atacante da equipe.

No fim da primeira fase, Corinthians e Real Madrid terminaram empatados em pontos. A equipe paulista passou à decisão graças ao saldo de gols melhor (4 contra 3), garantido na vitória pela última rodada sobre o Al Nassr por 2 a 0.