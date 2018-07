Depois de Arouca, Mena também entra na Justiça contra o Santos

Depois de o volante Arouca entrar na Justiça para cobrar salários e direitos de imagem atrasados, o lateral-esquerdo Mena seguiu a mesma direção. Na tarde desta segunda-feira, o chileno abriu um processo trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) pedindo rescisão contratual por falta de pagamento de salários. A audiência está marcada para o dia 25 de março.

A diretoria santista e os agentes do lateral têm uma reunião agendada para a tarde desta segunda-feira para definir o futuro de Mena. O Cruzeiro tem interesse no jogador da seleção chilena, mas gostaria de levá-lo por empréstimo até o fim da temporada.

Se o lateral conseguir uma liminar na Justiça, o que é bastante provável, uma vez que não recebeu salários nos últimos três meses, ele poderá mudar de clube sem que o Santos receba uma compensação financeira.

Eugenio Mena chegou ao Santos em julho de 2013, mas o clube concluiu o pagamento dos R$ 7,7 milhões pelos seus direitos econômicos só no início de 2014, quase um ano depois de sua chegada. O lateral teve altos e baixos até se firmar, mas na última temporada passou a sofrer a concorrência de Caju, revelado nas categorias de base do Santos. Mena leva vantagem pela aplicação tática e pela experiência internacional.

O chileno disputou 62 jogos e não marcou nenhum gol pelo Santos. Caso ele saia do clube, o Santos ficará apenas com Caju para a posição. Zeca também pode atuar no lado esquerdo do campo, mas o técnico Enderson Moreira deseja utilizá-lo na direita.