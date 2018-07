Depois de Cabãnas, Tanabi contrata irmão de Paulo Henrique Ganso

SÃO PAULO - O Tanabi, da quarta divisão do Campeonato Paulista, contratou nesta quinta-feira mais um reforço famoso. Depois de ter assinado com o atacante paraguaio Salvador Cabañas, a diretoria do clube acertou a vinda do meia Jonathan Caldeira, de 22 anos, irmão mais novo do são-paulino Paulo Henrique Ganso.

Jonathan estava no Paysandu e assinou contrato de três meses com o clube. A apresentação oficial foi nesta quinta-feira e o jogador já deve ser relacionado para o jogo do time no próximo domingo, contra o Internacional de Bebedouro, fora de casa. "O Jonathan foi avaliado pela comissão técnica e vimos que ele tem totais condições de se encaixar no nosso time por ser um meia diferenciado", explicou o presidente do Tanabi, Irineu Alves Ferreira Filho.

O Tanabi tem se notabilizado por negociações que geram repercussão. Pelo clube, já passou o atacante Túlio e neste ano a diretoria trouxe o paraguaio Cabañas, que em 2010 foi baleado uma boate na Cidade do México. A estreia dele deve ser somente no dia 2 de maio. Na última semana, o presidente ainda se colocou à disposição para receber o atacante Adriano, que havia rescindido o contrato com o Atlético-PR.

No caso de Jonathan, o presidente admite se tratar de uma aposta. "Ele é novo e tem condições de crescer, mas ainda conhecemos pouco sobre o nosso reforço. Eu mesmo ainda não o vi em ação e tenho poucas referências", afirmou. O dirigente explicou que abriu as portas do Tanabi para o irmão de Ganso por gostar de dar oportunidade a quem precisa. "Quem sabe até precisaremos esticar o contrato dele. Pode ser que ele dê certo", disse.