Depois de cair em final estadual, Sampaio Corrêa derrota Vitória no Barradão

Com o resultado, o Sampaio Corrêa começa a se recuperar, após a perda do título Estadual para o Imperatriz, e inicia a competição no pelotão de cima. O Vitória, por sua vez, é considerado um dos favoritos, até por ter uma cota de televisão maior do que a da maioria dos clubes. Porém, fez um desastroso Campeonato Baiano e terá de dar a volta por cima se quiser retornar à elite do futebol brasileiro em 2016.

Aproveitando-se do entusiasmo de seus torcedores, o Vitória tomou a iniciativa do confronto e foi logo criando suas chances de gol. Aos poucos, o clube maranhense foi equilibrando a partida e empurrando a marcação adversária.

Aos 38 minutos, Diones recuperou no meio de campo e rolou para Roberto. O atacante chutou pela linha de fundo. Aos 40, não teve jeito. Após cobrança de escanteio de Raí, Edvânio mandou na trave e a bola voltou na cabeça do ex-palmeirense, que só

Empurrou para as redes.

O Vitória mudou no segundo tempo. O técnico Claudinei Oliveira tirou Jorge Wagner e Dakson e colocou Flávio e Rhaynar. A tentativa, porém, não deu resultado. O Sampaio continuou em cima e marcou o segundo gol. Aos 12 minutos, Válber recebeu na entrada da área e chutou cruzado para ampliar o marcador. A equipe baiana não reagiu e foi facilmente dominada pelo adversário, que só controlou a partida até o apito final.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Macaé na sexta-feira, às 19h30, no Estádio Castelão, em São Luís. Já o Vitória visita o Oeste no sábado, às 16h30, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 2 SAMPAIO CORRÊA

VITÓRIA - Fernando; Luiz Gustavo, Ednei, Maracás e Mansur; Amaral, Jorge Wagner (Rhayner), Dakson (Flávio), Escudero e Vander; Elton (Léo Ceará). Técnico - Claudinei Oliveira.

SAMPAIO CORRÊA - Ruan; Gil Mineiro, Edvânio, Mimica e Wilian Simões (Raí); Diones, Moisés Ribeiro, Rogério e Válber; Robert (Cleitinho) e Pimentinha (Edgar). Técnico - Arlindo Maracanã.

GOLS - Robert, aos 40 minutos do primeiro tempo, e Válber, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

CARTÕES AMARELOS - Mansur e Amaral (Vitória); Mimica, Pimentinha e Moisés Ribeiro (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).