Depois de conversa, Thiago Silva sela a paz com Dunga e Neymar

Thiago Silva procura Neymar e Dunga para conversar, sela a paz e culpa a imprensa pela crise que se abriu diante de suas declarações. "Estamos de bem", garantiu. No domingo, o ex-capitão se queixou da perda da titularidade, da perda da braçadeira de capitão e principalmente do fato de que nem Neymar e nem Dunga esclareceram o caso para ele.

"Tive a humildade de procurá-lo, de passar o que eu falei. O mais legal é que ele (Dunga) aceitou as minhas palavras, deu alguns conselhos, como um treinador faz e nada que vem de fora vai atrapalhar o nosso relacionamento", disse.

"Não é uma notícia que vai abalar a relação", declarou Thiago Silva. "Sou um cara sincero. Estou tranquilo e dormi tranquilo", disse. "As notícias não foram verdadeiras. Eram mal-intencionadas e causam desgastes", acusou. "Tentaram colocar uma polêmica aqui".

Thiago Silva contou que foi procurar Dunga na manhã desta segunda-feira e que teve uma conversa "olho no olho". "Tinha provas e os áudios do que eu disse", insistiu. "Estava preocupado porque não sabia se ele ia entender. Foi uma conversa olho no olho. Mas sai super tranquilo e ele aceitou. Estamos de bem de novo", garantiu. O ex-capitão garante que tirou "um peso".

"Da forma que eu falei, as pessoas interpretam da maneira que elas querem. Dependendo da intenção, isso faz mal ou faz bem. A sinceridade, às vezes, sofremos com isso", disse. "Fico triste com a repercussão que teve", disse. ""Tive que esclarecer algumas coisas. Algumas não eram verdadeiras", justificou.

Thiago Silva também conversou com Neymar, atual capitão. No domingo, ele disse que havia ficado chateado com o craque do Barcelona por não tê-lo procurado depois da mudança de capitães na seleção. "Ele é como o meu irmão. Tenho um carinho grande por ele", disse. "Falo a verdade. Mas não é por isso que deixo de gostar dele."

A humildade e algo que faz vc um cara diferente e que a cada dia so tem mostrado quem vc verdadeiramente e! Continue assim, pq esse e o caminho de vitórias e conquistas! @neymarjr #amamosaseleção. Estamos Brigados haha

"O Neymar entendeu a minha intenção. Já aconteceu algumas coisas. Não será a primeira e nem a última. Tenho o Neymar como um irmão e não será por essa braçadeira que isso vai acabar.", disse. "Falei isso com ele. É triste porque temos uma relação de irmão. Quando falo com ele, nós sempre colocamos no fim da frase 'te amo'. Não será uma notícia mal intencionada que vai acabar com a nossa relação".

NEYMAR

O tom de abafa na crise também foi adotada por Neymar. "Não foi nada demais. Ninguém gosta de ficar no banco", declarou. "Ele (Thiago) me chamou para conversa. Não acabou em nada a nossa amizade. Levei numa boa, ele esclareceu. Não falou exatamente o que saiu", disse o craque do Barcelona.

Neymar também evitou dizer que ele insistiria em manter a braçadeira de capitão. "Nunca liguei para isso [ser capitão]. Pode ser líder sem se capitão. Ninguém gosta de ficar no banco", insistiu. "Não tenho como chegar para ele e falar que sou capitão. Tem uma hierarquia que tem que ser respeitada", justificou.

Sobre a queixa de Thiago Silva de que Neymar não o teria procurado, o atacante esclareceu. "Falei para ele que não tinha como falar que agora eu era o capitão. Não tem nem como eu falar algo. É uma hierarquia, como funciona no clube. Está tudo numa boa. Falaram que estávamos brigados, que estávamos sem se falar", disse.

Neymar ainda explicou: "Não tenho essa coisa (braçadeira) como meta. Já fui no Santos, estou sendo agora. Não quero ser o capitão de qualquer jeito. Se fui escolhido, quero fazer da melhor maneira possível", indicou. "Está tudo certo, não estamos brigados, não. Isso que a galera está falando aí é tudo mentira", insistiu.

"Falamos, conversamos, conversamos, acho que está tudo numa boa, tudo resolvido entre a gente, não tem nada demais". "Muitas coisas que a gente acaba falando na imprensa acabam saindo de uma outra forma, então eu sempre falo para os meus companheiros pra tomarem cuidado", recomendou.