Depois de derrota para Espanha, Itália tenta reagir em casa nas Eliminatórias

Depois de tropeçar feio diante da Espanha - perdeu por 3 a 0, em Madri -, a Itália está pressionada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. A vitória diante de Israel, nesta terça-feira, em casa, é importante para garantir a reabilitação e encaminhar pelo menos o lugar na repescagem. Depois de perder a liderança, os italianos estão em segundo com 16 pontos, três a menos que os espanhóis. Com remotas chances, os israelenses estão em quarto com nove. O jogo será no estádio Citta del Tricolore, em Reggio Emília.

A Espanha enfrenta fora de casa o time de Liechtenstein, que ainda não pontuou. Um triunfo vai deixar os espanhóis bem perto da vaga no Mundial.

No equilibrado Grupo D, os dois primeiros colocados - Sérvia e Irlanda - se enfrentam em Dublin em um duelo direto pela liderança. Os sérvios têm 15 pontos, dois a mais que os rivais, e vão tentar pelo menos um empate fora de casa para garantir a ponta nas duas últimas rodadas.

O Grupo I está embolado. A líder Croácia visita a Turquia, quarta colocada, em Istambul. As seleções estão separadas por apenas cinco pontos. Na briga pela vice-liderança jogam Ucrânia e Islândia.

Os vencedores dos nove grupos garantem vaga direta à Copa. Os oito melhores segundos colocados têm chance de garantir classificação na repescagem.