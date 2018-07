Depois de dois meses, Felipe Melo será relacionado no Palmeiras

Depois de mais de dois meses após seu afastamento, o volante Felipe Melo será relacionado para um jogo do Palmeiras e provavelmente começará no banco a partida contra o Bahia, na quinta-feira, no Pacaembu, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A revelação foi feita pelo próprio técnico Cuca.

“(Felipe Melo) trabalhou um jogo-treino, vai estar à disposição neste jogo (contra o Bahia), provavelmente no banco. Se precisar ir para um jogo, a gente tem ele como volante ou zagueiro”, disse Cuca no programa "Baita Amigos", do Band Sports, na noite desta segunda-feira.

A última atuação de Felipe Melo foi na eliminação para o Cruzeiro, na Copa do Brasil, no dia 27 de julho. No dia seguinte, o técnico afastou o volante do jogo contra o Avaí. Quatro dias depois da decisão, o jogador chamou o comandante de "mau-caráter" em áudio vazado nas redes sociais.

“Ele está reintegrado. Dentro dessa reintegração, se mostrar o trabalho dele nos treinos e circunstancialmente nos jogos, ele vai ser útil para o Palmeiras até o final do campeonato e futuramente – continuou Cuca, que explicou a possibilidade de utilizar o volante como zagueiro:

Para evitar sanções judiciais de assédio moral, a diretoria promoveu a aproximação entre Cuca e o jogador. Após o fechamento das principais janelas internacionais, sem propostas do exterior ou acordo de rescisão, houve a reintegração. Nos últimos treinos, o treinador vem utilizando Felipe Melo como zagueiro.