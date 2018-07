Depois de eliminar o City, Manchester United vai pegar West Ham na Copa da Liga

Minutos depois das definições das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, a organização do torneio promoveu o sorteio dos confrontos das quartas nesta quarta-feira. E apesar de ainda contar com Liverpool, Manchester United e Arsenal, não haverá nenhum grande clássico nesta fase. O principal confronto será entre o Manchester e o West Ham.

O Manchester United, de José Mourinho, venceu nesta quarta o clássico diante do City por 1 a 0, com gol de Juan Mata, e garantiu a classificação. Praticamente ao mesmo tempo, o West Ham também avançou ao triunfar no duelo londrino diante do Chelsea, ao vencer por 2 a 1.

No outro confronto das quartas de final entre duas equipes da primeira divisão, o Arsenal, que passou pelo Reading na última terça, por 2 a 0, terá pela frente o Southampton, que eliminou o Sunderland nesta quarta por 1 a 0.

Já o Liverpool pegará o tradicional Leeds, depois de eliminar o Tottenham na terça-feira. Por fim, o Newcastle, que caiu para a segunda divisão na última temporada, pega o Hull City. Os confrontos, todos em jogos únicos, acontecerão na última semana de novembro.