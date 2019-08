Depois de flertar com o Flamengo, Balotelli é anunciado como reforço do Brescia

Mario Balotelli cogitou assinar com o Flamengo, comversou por telefone com alguns jogadores brasileiros, mas vai voltar para o seu país a fim de disputar o Campeonato Italiano. Ele encerrou as negociações com o rubro-negro carioca e, neste domingo, o atacante de 29 anos foi anunciado pelo Brescia como novo reforço para a recém-iniciada temporada europeia.

Em comunicado oficial, o clube italiano informa que o compromisso com o jogador é "plurianual". O jornal Brescia Oggi especula, porém, que o vínculo é por três anos, com a possibilidade de rescisão sem multa caso a equipe seja rebaixada.

Segundo informações divulgadas por veículos da imprensa italiana, Balotelli receberá um salário anual de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões), com possibilidade de dobrar a quantia em bônus que incluem gols, jogos, convocações para a seleção e automática renovação se o Brescia se mantiver na elite nacional.

Com passagens por times renomados como Inter de Milão, Manchester City, Milan e Liverpool, Balotelli estava sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha no fim da última temporada. Destaque da seleção italiana vice-campeã da Eurocopa de 2012, o atacante será apresentado oficialmente no Brescia nesta segunda-feira. A equipe volta para a Série A como campeã da segunda divisão da Itália.

Em postagem no Instagram, o atleta também celebrou o retorno à cidade onde cresceu. Filho de imigrantes ganeses, o jogador nasceu em Palermo, na Sicília, mas se mudou para Bagnolo Mella, na província de Brescia, com apenas dois anos.

O polêmico e irreverente atacante volta ao seu país após três anos no Campeonato Francês. Ele atuou no Nice por duas temporadas e meia, antes de defender o Olympique de Marselha nos seis meses seguintes.

Balotelli contabiliza três títulos italianos com a Inter, pela qual também conquistou uma Copa da Itália e a Liga dos Campeões na temporada 2009/2010. No City, o atleta ganhou o Inglês de 2011/2012 e a Copa da Inglaterra de 2010/2011.