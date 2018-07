Depois de folga, Internacional se reapresenta e faz atividades em dois períodos

Depois de folgar no último domingo, os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta segunda-feira no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, para a segunda semana de intertemporada antes da volta do Campeonato Brasileiro, paralisado para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Os atletas fizeram trabalhos em dois períodos.

Pela manhã, o técnico Odair Hellmann comandou atividades com bola. Primeiro em campo reduzido, com o objetivo de aprimorar a saída de bola e a transição ofensiva. Depois, orientou uma atividade de posse de bola e finalizações. De tarde, o grupo foi à academia para realizar trabalhos físicos.

Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-direito Zeca ainda foi liberado para treinar com bola. Ele está em fase final de sua recuperação. O meia Daniel e o atacante Lucca, por outro lado, estão livres dos problemas físicos e treinaram com os demais companheiros.

Nesta quarta-feira, o time faz um jogo-treino contra a equipe B. Depois, a delegação segue para Atibaia, no interior paulista, onde joga dois amistosos contra o Atibaia, no domingo, e Red Bull Brasil, no próximo dia 13, para finalizar a preparação. A equipe volta a campo pelo Brasileirão no dia 19, em duelo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba.

REFORÇO

Com um pré-contrato com o Internacional desde o início do ano, o meia argentino Martín Sarrafiore desembarcou em Porto Alegre no último domingo para fazer exames médicos nesta segunda-feira, e, se aprovado, assinar o vínculo definitivo com o novo clube.

Apesar de haver grande expectativa em relação ao futebol de Martín Sarrafiore, a joia argentina sequer estreou no time profissional do Huracán, da Argentina, seu antigo clube, e, por isso, deve passar por um longo período de adaptação antes de estrear no time principal do Internacional.

As avaliações em relação ao jogador incluem a realização de reforço muscular para ganhar massa magra e outros trabalhos sob a supervisão de fisioterapeutas, fisiologistas e nutricionistas, além da preparação física. A tendência é de que ele atue no Internacional B, que disputa o Brasileiro de Aspirantes, antes de estrear pela equipe principal.