Depois de 'hat-trick', Pato busca sequência de partidas no São Paulo

Alexandre Pato esperou pacientemente por uma oportunidade no São Paulo e mostrou que está com fome de bola. Autor de três gols e uma assistência, o atacante correspondeu às expectativas e foi o principal nome da vitória sobre o Capivariano, na quarta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Embalado pela presença da namorada, a atriz Fiorella Mattheis, o jogador ficou com a bola da partida - uma tradição em países da Europa quando o atacante marca três vezes - e agora espera que o resultado em campo o dê mais oportunidades para continuar jogando.

"Todos sabem que é importante jogar. É complicado para o professor (Muricy Ramalho) escolher. São jogadores de muita qualidade no banco, tive minha primeira oportunidade, estou muito feliz porque pude ajudar e, mais ainda, por jogar ao lado desses craques", afirmou Alexandre Pato.

Muricy Ramalho, que há poucos dias havia elogiado o desempenho do jogador e dito que acreditava que dificilmente sairia da equipe, comemorou a atuação e revelou uma conversa antes da partida.

"Os jogadores têm que ter a esperança de jogar e sei que é difícil. O Pato eu pus 10 minutos em Penápolis e isso não é legal porque jogador quer jogar mais tempo e tenho que ser muito justo. Conversei muito com ele ontem (terça-feira) e hoje (quarta) que ele tinha que dar mais especialmente sem a bola. Ele brigou um pouco mais, estava na área como eu pedi", disse o técnico do São Paulo.