Depois de jogar bem, Buffarini pode virar alternativa na lateral esquerda

Depois de jogar improvisado na lateral esquerda contra o Sport, o argentino Buffarini parece ter ganho pontos com o técnico Ricardo Gomes. Reserva de Bruno na última rodada, ele acabou entrando no lugar do lesionado Matheus Reis, teve uma atuação segura e agora pode aparecer como uma nova opção para o setor.

Aliás, a versatilidade do camisa 18 foi um dos motivos para Edgardo Bauza pedir sua contração, que foi confirmada no fim de julho. Pelo San Lorenzo, sua última equipe, Buffarini atuou como lateral, volante e como ponta, mas sempre pelo lado direito.

O jogador ainda sofre para se adaptar ao futebol brasileiro. Em dez jogos disputados com a camisa do São Paulo, o jogador ainda não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e levou cinco cartões amarelos.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Santos no Pacaembu pela 30ª rodada do Brasileirão.