Depois de Lampard, Gerrard anuncia saída do Los Angeles Galaxy ao fim do ano

Um dia depois de Frank Lampard anunciar a saída do New York City, nesta terça-feira foi a vez de outro ídolo inglês revelar que deixará seu clube nos Estados Unidos. O veterano Steven Gerrard, de 36 anos, não renovará seu contrato com o Los Angeles Galaxy, que se encerra no fim deste ano.

A confirmação veio do site do Galaxy, para o qual Gerrard concedeu entrevista. Um dos maiores ídolos da história do Liverpool, o jogador agora tem futuro incerto no futebol e pode até anunciar a aposentadoria em breve. O clube inglês já comunicou em outras oportunidades a intenção de voltar a contar com o meio-campista em um cargo diretivo.

"Quando eu deixei o Liverpool, eu vim para Los Angeles com o objetivo de dar ao Galaxy um novo título da MLS (Major League Soccer). Eu estou desapontado, claro, por não ter alcançado este objetivo, mas posso olhar para trás para meu período no clube com orgulho pelo que alcançamos, incluindo duas idas aos playoffs e incontáveis momentos memoráveis em campo", declarou.

Gerrard assinou com o Galaxy em janeiro de 2015, mas chegou ao clube somente no meio daquele ano, após concluir a temporada com o Liverpool. Em um ano e meio, disputou 34 partidas, marcou cinco gols e deu 14 assistências. A importância de sua passagem por lá foi reconhecida pelo técnico e diretor geral, Bruce Arena.

"Nós ficamos honrados por ter um jogador e uma pessoa do calibre do Steven representando o Galaxy pelas últimas duas temporadas. Sua experiência, classe e liderança o fizeram um membro valioso deste time tanto dentro quanto fora de campo. Agradecemos ao Steven pelo tempo e contribuição a este clube e o desejamos o melhor para o que vier", afirmou.