Depois de levar Gabriel Jesus, Guardiola está de olho no zagueiro Mina

O Manchester City, mesma equipe que contratou Gabriel Jesus para 2017 e que é dirigido por Joseph Guardiola, está de olho no zagueiro Yerry Mina, um dos destaques da campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo. De acordo com a publicação, o time inglês fez uma sondagem ao Palmeiras para obter informações sobre o zagueiro.

Txiki Begiristain, assessor do time inglês, teria feito uma consulta sobre a cláusula que dá a preferência ao Barcelona em uma possível negociação. De acordo com a publicação, caso compre o zagueiro ao fim da atual temporada, o Barcelona pagaria € 9 milhões (cerca de R$ 31,6 milhões). O valor vai subindo, ano após ano, até antes de 2019, quando o preço fica em € 12 milhões (R$ 42,2 milhões). Em caso de negociação com qualquer outro clube, o Palmeiras cobraria € 30 milhões (R$ 105,4 milhões).

O Barcelona tem prioridade na negociação porque já havia demonstrado interesse no colombiano antes do Palmeiras, mas pretendia emprestá-lo, pois não havia espaço na equipe na atual temporada.

O Manchester City já deu um "chapéu" no Barcelona exatamente na contração de Gabriel Jesus. O Barcelona já havia mostrado interesse, mas o time de Pep Guardiola se antecipou e pagou € 32,75 milhões (R$ 121 milhões no momento do acerto), deixando o atleta seguir no clube brasileiro até o fim da atual temporada.