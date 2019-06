Depois de longa espera, Botafogo anuncia a contratação do atacante Victor Rangel

Faltava apenas o anúncio oficial do Botafogo para confirmar a contratação do atacante Victor Rangel. Ele veio, enfim, nesta quinta-feira. Oficialmente novo reforço do clube carioca, o jogador, que já estava treinando com o elenco desde o final de maio, assinou contrato até o final do Campeonato Carioca de 2020.

"Seja bem-vindo, Victor Rangel! Que tenha muito sucesso com a camisa alvinegra!", publicou o Botafogo em seu perfil oficial no Twitter.

Além de ter participado dos trabalhos com o restante do elenco botafoguense, Victor Rangel já teve o seu nome publicado do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 7 de junho. No entanto, ele não foi relacionado para as últimas partidas do time alvinegro no Campeonato Brasileiro e sua estreia será depois da Copa América.

Victor Rangel despertou o interesse do Botafogo depois de se destacar no CRB, de Alagoas, no início deste ano. Ele também tinha propostas de Goiás e Puebla, do México. O jogador de 28 anos tem rodagem no futebol brasileiro: passou brevemente pelo Grêmio e já vestiu as camisas de América-MG, Bahia, Ceará e Ponte Preta.

O atacante, que chega para compor o elenco em um primeiro momento, é o oitavo reforço do clube carioca em 2019. Além dele, vieram Diego Cavalieri, Gabriel, Alan Santos, Alex Santana, Gustavo Ferrareis, Cícero e Diego Souza.