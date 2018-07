Depois de Luan, lateral Tinga também é cortado da seleção olímpica

PORTO ALEGRE - Depois do atacante Luan, foi a vez do lateral Tinga, também do Grêmio, ser desconvocado pelo técnico Alexandre Gallo para o período de treinos da seleção brasileira olímpica. Com dores, o jogador gremista foi dispensado das atividades que serão realizadas em Mogi das Cruzes, entre os dias 14 e 18 deste mês.

Sem poder contar com o lateral, Gallo convocou o lateral Gilberto, do rival Internacional, para complementar o grupo. Para a vaga de Luan, com lesão na mão, o treinador não chamou substitutos.

Depois dos treinos, Gallo fará no dia 9 de maio nova convocação dos jogadores em idade olímpica para a disputa do Torneio de Toulon, competição amistosa que já servirá de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. No mesmo dia, o treinador também anunciará a lista da seleção sub-20 para o Torneio da China, na cidade de Chengdo.