Depois de 'maratona', Rivaldo festeja semana livre no São Paulo

SÃO PAULO - Depois de disputar dois jogos com a camisa do São Paulo - e acumular uma vitória e uma derrota -, o meia Rivaldo festejou o fato de que o time terá até o próximo sábado para se preparar para o duelo de domingo, contra a Portuguesa, no Canindé, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Em sua estreia com a camisa são-paulina, Rivaldo fez um gol e brilhou com belas jogadas na vitória por 3 a 2 sobre o Linense, na quinta-feira passada, quando atuou durante os 90 minutos. Em seguida, na derrota por 2 a 1 diante do Botafogo, no último domingo, em Ribeirão Preto, sentiu o cansaço e foi substituído aos 24 minutos do segundo tempo.

Agora, o experiente jogador de 38 anos festeja o tempo maior de descanso que terá entre uma partida e outra. "É um período bom para todos os jogadores. Com isso, você conseguirá render mais em campo. Está sendo uma semana boa para todos. Temos estes dias para trabalhar forte e acertar os erros do último jogo", afirmou o craque, em declaração publicada nesta quarta-feira pelo site oficial do São Paulo.

Por causa de dores musculares na coxa, Rivaldo foi poupado do treino físico realizado na última terça-feira pela manhã, quando o elenco se reapresentou após a derrota para o Botafogo. Agora, o pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002 mira um novo triunfo para apagar a má impressão deixada no confronto passado.

"Com a derrota, a semana fica mais longa. Isso é uma tristeza. Quando você ganha tudo tem mais graça. Temos muitos treinos e é difícil quando você vem de derrota. Mas isso faz parte do futebol e temos de levantar a cabeça e conseguir os três pontos no próximo jogo", enfatizou.

