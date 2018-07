Depois de marcar 5 gols em um jogo, Aduriz é novidade na convocação da Espanha

O veterano atacante Aritz Aduriz foi a principal novidade do técnico Julen Lopetegui na convocação da seleção espanhola para os confrontos diante da Macedônia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, e da Inglaterra, em partida amistosa. Nesta sexta-feira, o jogador do Athletic Bilbao foi um dos 25 chamados, um dia depois de marcar cinco gols pela sua equipe na Liga Europa.

Aduriz foi o grande nome do futebol europeu na última quinta-feira, quando definiu a vitória do Athletic Bilbao sobre o Genk por 5 a 3, marcando os cinco gols de sua equipe. O desempenho pode ter ajudado no retorno do jogador, mas Lopetegui garantiu que já o considerava antes mesmo da incrível atuação.

"Nós já considerávamos convocar o Aduriz antes dos cinco gols. Ele mostra que tem evoluído. Vai nos prover diferentes opções no ataque", elogiou Lopetegui. O atacante do Athletic fez parte do elenco da Espanha na Eurocopa, mas não era convocado desde então, justamente quando o treinador assumiu o comando da seleção.

Aduriz terá fortes concorrentes na briga por uma posição no ataque, inclusive o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que faz grande início de temporada pelo Chelsea e voltou a receber chances na seleção. Nolito, também em boa fase pelo Manchester City, Vitolo, do Sevilla, Callejón, do Napoli, e Morata, do Real Madrid, são as outras opções para o setor.

Lopetegui precisou dar chances a novas peças por conta dos muitos desfalques que tem, todos por lesão. Os zagueiros Sergio Ramos e Gerard Piqué, os meio-campistas Iniesta e Javi Martínez e o lateral Jordi Alba, nomes constantemente convocados, estão fora. Com isso, além de Aduriz, ganharam chances Juan Mata, Sergio Asenjo, Marc Bartra e César Azpilicueta, além de Sergio Escudero, chamado pela primeira vez.

Até por conta dos problemas por lesão, havia a expectativa para os possíveis retornos do goleiro Iker Casillas e do atacante David Villa, mas não se confirmou. A Espanha recebe a Macedônia no próximo dia 12, em Granada. Três dias mais tarde, viaja para encarar a Inglaterra em um amistoso em Londres.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Sergio Asenjo (Villarreal).

Defensores: Marc Bartra (Borussia Dortmund), Nacho Fernández (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Íñigo Martinez (Real Sociedad), Nacho Monreal (Arsenal), Sergio Escudero (Sevilla).

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), David Silva (Manchester City), Thiago Alcântara (Bayern Munich), Koke (Atlético de Madrid), Juan Mata (Manchester United), Ander Herrera (Manchester United), Isco (Real Madrid).

Atacantes: Álvaro Morata (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Nolito (Manchester City), Jose Callejón (Napoli), Diego Costa (Chelsea), Vitolo (Sevilla), Aritz Aduriz (Athletic Bilbao).