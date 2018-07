Depois de Marcelo, Isco renova com o Real Madrid até junho de 2022

Após renovar com o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo na quarta-feira, o Real Madrid anunciou nesta quinta a extensão do vínculo com outro importante jogador do elenco: o meia-atacante Isco, que também permanecerá no clube até 30 de junho de 2022.

O jogador espanhol tem apenas 25 anos, foi revelado pelo Valencia e chegou no clube em 2013, depois de se destacar pelo Málaga. Em sua primeira temporada ele até teve bom desempenho e disputou 53 partidas, tendo contribuído com 11 gols e quatro assistências.

Mas, especialmente nos últimos anos, Isco foi utilizado com menor frequência, embora tenha sido mais efetivo em 2016/2017, quando o Real Madrid venceu pela segunda vez consecutiva a Liga dos Campeões: marcou 11 gols e deu sete assistências em 42 jogos.

Assim, ele reconquistou espaço para esta temporada - o que fez o meia colombiano James Rodríguez ser emprestado para o Bayern de Munique - e foi titular em quatro das cinco partidas em que jogou. Também foi o principal destaque da Espanha na boa vitória sobre a Itália por 3 a 0, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Ele marcou os dois primeiros gols.

Ainda nesta quinta-feira, o Real Madrid informou que o meia croata Mateo Kovacic sofreu uma ruptura parcial no tendão do músculo adutor direito da coxa. O tempo de recuperação, contudo, não foi revelado. Ele se contundiu na vitória sobre o APOEL por 3 a 0, quarta, pela Liga dos Campeões.