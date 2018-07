Depois de mudar o ataque, Prandelli mexe na defesa da Itália

RIO - O técnico Cesare Prandelli continua a fazer mudanças na equipe da Itália. Após barrar o atacante El Shaarawy, foi a vez da defesa sofrer alterações. Após ter sido testado ontem, o jovem lateral-esquerdo De Sciglio voltou a ser titular. Chiellini, que estava na posição, foi deslocado para a zaga.

Com as novidades, quem perdeu lugar foi Bonucci. A intenção de Prandelli com com a mexida é dar um vigor à mais na lateral. De Sciglio, do Milan, tem apenas 20 anos, contra 28 de Chiellini e 26 de Bonucci.

Já no setor ofensivo, Balotelli permanece como único atacante. Aquilani e Giaccherini continuam brigando pela vaga de El Shaarawy, povoando o meio de campo. Se continuar assim os italianos devem estrear contra o México com a equipe: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini e De Sciglio; De Rossi, Pirlo, Montolivo, Aquilani (Giaccherini) e Marchisio; Balotelli.