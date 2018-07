Depois de negociação frustrada, Palmeiras encontra Diego Souza como adversário

Após semanas de negociação, suspense e especulações, finalmente neste domingo o Palmeiras vai encontrar Diego Souza. Porém, para infelicidade do técnico Cuca, será como adversário. O atacante do Sport e da seleção brasileira é a principal arma da equipe para tentar ganhar o jogo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco, com expectativa de lotação máxima.

O atual campeão brasileiro passou cerca de um mês à espera de Diego Souza. O primeiro contato foi na Áustralia. O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, chefiava a delegação da seleção brasileira em amistosos na Oceania quando conversou com o atacante, convocado por Tite para os compromissos. Depois disso, o clube aguardou o atacante responder às ofertas de contratação. A espera levou tempo.

O Palmeiras enviou ao Recife dirigentes para negociar com o jogador pedido por Cuca para reforçar o ataque. A esperança aumentou quando Diego alegou problemas pessoais e não enfrentou o Coritiba, no Couto Pereira, na partida que seria a sétima dele pelo Brasileiro e, assim, tornaria impossível entrar em campo por outra equipe na competição, como prevê o regulamento.

A 'novela' acabou em 13 de julho. Diego Souza começou no banco de reservas contra a Chapecoense e depois entrou no segundo tempo para ajudar o time a ganhar por 3 a 0. O Palmeiras já não contava mais com a contratação do atacante e intensificou, então, as conversas por um nome com quem negociava há dois meses. Deyverson, ex-Alavés, da Espanha, chegou ao clube e deve estrear justamente contra o Sport.

Os dois clubes fazem confronto direto pelo G-6 do Brasileiro para um público que deve ser o maior do ano na Arena Pernambuco. Como a expectativa é de lotação máxima, a partida terá até mesmo esquema especial de transporte para levar os torcedores do Recife para São Lourenço da Mata, cidade onde fica o estádio.

Cuca terá de lidar com quatro desfalques por suspensão (Michel Bastos, Tchê Tchê, Dudu e Borja), mais Willian machucado e mais dois (Felipe Melo e Guerra) que ficaram em São Paulo para fazer recuperação física. A preocupação aumenta pela necessidade de conciliar atenções com a preparação para enfrentar o Cruzeiro, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Mineirão.

"Eu vejo o Palmeiras usando o elenco que tem, isso é importante. Se você for pôr só os teus 11 titulares, estoura, o jogador não aguenta a sequência. Você precisa entender quando está na hora de dar uma segurada em um ou outro jogador para não correr riscos", explicou Cuca. A tendência é o treinador apostar em um ataque modificado, sem homem de referência, e uma formação mais cautelosa.

FICHA TÉCNICA

SPORT X PALMEIRAS

SPORT: Agenor (Magrão); Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez e Mena; Rithely, Patrick e Diego Souza; Rogério, Éverton Felipe e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Edu Dracena e Juninho; Thiago Santos, Bruno Henrique, Zé Roberto e Raphael Veiga; Keno e Érik. Técnico: Cuca.

Juiz: Eduardo Valadão (GO)

Local: Arena Pernambuco

Horário: 16h

Na TV: Pay-per-view