Após padaria e igreja, Portuguesa fecha patrocínio com cachaça

A Portuguesa tem se notabilizado por ações inesperadas para conseguir reerguer o time da Série C e também de uma grave crise financeira. A mais nova delas é o patrocínio com a Cachaça Seleta, de Minas Gerais, anunciado nesta segunda.

O acordo com a cachaçaria será aproveitado em produtos licenciados, camisetas e eventos promocionais além das placas de publicidade pelo estádio do Canindé.

A diretoria da Seleta afirma ser uma iniciativa inédita para a produtora e o investimento na Portuguesa, o "xodó dos brasileiros", é "certeza de retorno".

Está é mais uma das apostas recentes da Portuguesa, que inclui a adoção dos custos dos jogadores por padarias de São Paulo e até dos Estados Unidos; a ajuda do cantor Roberto Leal para firmar o patrocínio com empresa de consórcios; e também o aluguel do ginásio do Canindé por 10 anos para uma igreja evangélica.

Rebaixada da Série A pelo STJD em 2013, a Portuguesa despencou para a terceira divisão no ano seguinte. Atualmente, o rubro-verde ocupa a quinta posição do grupo B, uma abaixo da zona de classificação para as quartas de final da Série C. Em 15 jogos, são sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Ao lado do Brasil de Pelotas e do Juventude, possui o melhor ataque da competição, com 27 gols.