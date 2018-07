Depois de passar pelas mãos de Gattuso, taça da Copa vai à Croácia

ZAGREB - A taça da Copa do Mundo iniciou, no dia 16 de fevereiro, sua turnê pela Europa, começando pela Espanha. Lá, foi recebida numa festa fechada e depois seguiu caminho para a Itália, onde Gennaro Gattuso e Gianluca Zambrotta puderam tocar no troféu mais uma vez. Os dois estiveram presentes na Copa do Mundo de 2006, quando a Itália sagrou-se tetracampeã. "O troféu me lembra de um momento inesquecível em Berlim, e é incrível tocar o original outra vez", emocionou-se Gattuso.

No último sábado, a taça voltou a entrar no avião do Tour da Taça, dessa vez rumo à Croácia. Em Zagreb, o troféu foi recebido por músicos locais que tocaram música brasileira como forma de dar boas-vindas. Afiliada à Fifa desde 1992, a seleção croata estreou no Mundial em 1998 e surpreendeu a todos: chegou até às semifinais, batendo a Romênia e até a poderosa Alemanha. Foi eliminada pela França, campeã daquele ano. Em 2002 e 2006, a Croácia não teve tanto sucesso e foi eliminada na fase de grupos.

Entre os dias 25 e 27 de feveireiro, a taça viaja para Turquia. A partir do dia 21 de abril, o Tour passará pelas capitais brasileiras.