Depois de polêmica, Luiz Antonio volta a ser relacionado no Fla

O volante Luiz Antonio terá a chance de voltar a atuar pelo Flamengo depois de um momento conturbado em sua vida pessoal. Ele foi relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e pode reforçar a equipe carioca diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luiz Antonio virou desfalque para a partida do último domingo diante do Coritiba depois de ter seu nome investigado pela polícia do Rio por uma suposta relação com milícias da cidade. Ele inclusive chegou a prestar depoimento, e Luxemburgo achou melhor poupá-lo do confronto do fim de semana.

O treinador, no entanto, afirmou que está na hora de o volante voltar, e por isso decidiu relacioná-lo para a partida de quarta. Luiz Antonio vinha sendo titular do Flamengo nas últimas partidas e deve disputar uma vaga na equipe com Márcio Araújo. Luxemburgo também poderá contar com a volta de Cáceres, que cumpriu suspensão diante do Coritiba.

Confira os relacionados do Flamengo:

Goleiros: Cesar e Paulo Victor.

Laterais: João Paulo, Léo e Léo Moura.

Zagueiros: Chicão, Frauches, Marcelo e Wallace.

Volantes: Amaral, Cáceres, Canteros, Luiz Antonio, Márcio Araújo, Muralha e Recife.

Meias: Everton, Lucas Mugni e Mattheus.

Atacantes: Arthur, Eduardo da Silva, Negueba e Nixon.