Depois de polêmica no São Paulo, Centurión muda tom do discurso

Depois de revelar problemas de adaptação no São Paulo e criar polêmica, o atacante Centurión adotou um discurso mais leve nas redes sociais. O argentino publicou uma mensagem de gratidão e também exibiu confiança antes do clássico com o Corinthians, no Morumbi, pela Copa Libertadores.

"Quero agradecer ao dia a dia que me oferecem meus colegas e todos que levam esse projeto adiante. Na quarta-feira vamos dar tudo para passar às oitavas de final. Juntos somos mais. Vamos, São Paulo", escreveu.

Em entrevista a uma emissora de televisão de seu país, o jogador disse que faltava sintonia com os companheiros de equipe e que sentia saudades do argentino Racing. "Estou sofrendo muito na minha estada aqui. Faço uma tabela e não me entendem. Faço jogadas que não esperam e por isso perco a bola. Ainda não me entendo pessoalmente com meus companheiros. Sinto falta do Racing. Tinha me encontrado com uma ideia lá e aqui é tudo muito novo, muito difícil. Não tenho sintonia com meus companheiros ainda", afirmou.

Ele também comentou os problemas que têm enfrentado para se acostumar com a vida na capital paulista. "Viver aqui é complicado. Vivo em uma bolha, vou da casa para o treino todo dia. É uma cidade muito grande, com muito trânsito a qualquer hora", reclamou.