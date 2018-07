Depois de provocar corintianos, lateral do Santos pede desculpas

SÃO PAULO - Um dia depois de criticar os corintianos pela confusão no embarque do time para a disputa do Mundial no Japão, o lateral-esquerdo Léo pediu desculpas nesta quinta-feira. Segundo o veterano jogador do Santos, ele não quis ofender a torcida do Corinthians com sua declarações.

Na noite de segunda-feira, cerca de 15 mil torcedores foram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos para dar seu apoio ao time do Corinthians antes do embarque para o Japão. Houve muita confusão no local, chegando a acontecer até um confronto da torcida com a polícia.

Em entrevista à Rádio Estadão/ESPN na quarta-feira, Léo debochou dos corintianos. "Quem está acostumado com rodoviária não pode ir a aeroporto. Destruíram o aeroporto todo, mas é assim, faz parte", afirmou o lateral, ressaltando ainda que torceria contra o Corinthians no Mundial.

Diante da grande repercussão negativa de suas declarações, o jogador de 37 anos se retratou nesta quinta-feira. Para isso, ele escreveu uma mensagem em sua página pessoal no Facebook, na qual admite que foi "infeliz" no que disse e garante ter "muito respeito" pelo adversário.

"Que fique bem claro que jamais tive intenção de ofender a torcida adversária, muito menos de quem vai a rodoviária. Fiz uma piada como muitos fazem e fui infeliz", escreveu Léo, ressaltando que a grande maioria dos torcedores do Corinthians fez apenas "festa" no aeroporto. "Mesmo sendo adversário, tenho muito respeito", finalizou o jogador.