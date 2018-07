Depois de quase chegar à Copa de 2014, Islândia ambiciona a Eurocopa

Sensação das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, a Islândia vive o melhor momento de sua história no futebol. A equipe, que atualmente lidera o Grupo A do torneio preparatório para a competição na França, quase também veio ao Brasil, mas foi eliminada pela Croácia na repescagem para a Copa do Mundo de 2014. Seria o primeiro torneio internacional que a seleção escandinava disputaria.

Principal jogador da equipe, Gylfi Sigurdsson diz que a quase classificação para o Mundial deixou os atletas da seleção mais ambiciosos. "Foi muito decepcionante (perder para a Croácia). Era a primeira vez que a Islândia chegava à repescagem, mas foi uma boa experiencia para um time jovem, como o que temos hoje. Passamos por essa experiência e ficamos próximos de ir ao Brasil, mas agora estamos determinados a ir até a França", disse.

Nesta quarta-feira, a equipe vai enfrentar a Bélgica em Bruxelas, em amistoso. Por mais que a geração atual dos adversários seja muito boa, o meia do Swansea acredita que a Islândia pode fazer frente aos rivais. "Se você olha para o time da Bélgica, vê que ele tem alguns dos melhores jogadores do momento. Acho que é um pouco diferente, mas nós também estamos tendo sucesso. Pressionamos a nós mesmos e acho que isso tem sido uma das coisas que está nos ajudando nos últimos três anos."

A Islândia lidera o Grupo A da campanha com 100% de aproveitamento. Em três jogos, a equipe comandada pelo sueco Lars Lagerback derrotou Turquia, Letônia e surpreendeu ao bater a Holanda por 2 a 0. No próximo dia 16, a equipe visita a República Checa, segunda colocada da chave, em Plsen.