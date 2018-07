Depois de recusar salário, Maicosuel deve voltar ao São Paulo na quarta

Depois de quase um mês afastado do treinamento para se recuperar de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita e fazer um trabalho de reequilíbrio muscular, o meia Maicosuel poder voltar ao São Paulo na próxima quarta-feira, contra o Vasco. Ele está liberado clinicamente e o retorno depende da avaliação do preparador físico Celso Rezende.

Além de trabalhos mais específicos no Reffis, Maicosuel já vinha fazendo exercícios no gramado sob o acompanhamento dos fisioterapeutas. Contratado por 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,5 milhões) do Atlético-MG, Maicosuel foi apresentado no dia 7 de junho e, no dia seguinte, foi titular no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória.

Saiu no intervalo reclamando de dores no púbis e não jogou mais. Os exames detectaram, além da lesão, um desequilíbrio muscular, apontando a necessidade de realizar trabalhos de fortalecimento muscular. O meia pediu para não receber salários do São Paulo até se recuperar. O pedido de suspensão do salário foi atendido pela diretoria.

Maicosuel foi um dos seis reforços que chegaram ao São Paulo nas últimas semanas. Além dele, foram contratados Denilson, Arboleda, Jonatan Gómez, Petros e Aderllan. Sua estreia deixou boa impressão, principalmente na armação de jogadas e chegada ao ataque.