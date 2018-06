Depois de reestreia, ex-corintiano Pablo renova com Bordeaux até 2021

Apontado como alvo de Palmeiras e Flamengo para a atual temporada do futebol brasileiro, o ex-corintiano Pablo renovou seu contrato com o Bordeaux, da França, até junho de 2021. O anúncio da extensão do vinculo, que terminava em 2019, foi feito pelo clube francês na manhã deste segunda-feira.

No sábado, antes de ampliar seu contrato, Pablo reestreou com a camisa do Bordeaux na vitória sobre o Nantes por 1 a 0 fora de casa, pela 22.ª rodada do Campeonato Francês. A boa atuação garantiu ao zagueiro um lugar na seleção da rodada do campeonato.

"Estou muito feliz por essa renovação. É uma nova fase e quero aproveitar ao máximo as oportunidades que tiver. No fim de semana estive em campo e pude ajudar o time. Estamos muito focados em retomar as vitórias e subir na competição", disse Pablo.

O brasileiro chegou ao clube francês em 2015, quando disputou a Liga Europa e o Campeonato Francês na temporada 2015/2016. No ano seguinte, foi emprestado para o Corinthians, onde se destacou na defesa e foi um dos pilares nas conquistas do Campeonatos Paulista e Brasileiro de 2017. Porém, não chegou a um acordo para renovar o seu contrato e retornou ao Bordeaux.