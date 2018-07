Depois de sete meses, Rodrigo Caio volta a ser relacionado por Muricy

Depois de sete meses longe do futebol, o zagueiro Rodrigo Caio está de volta ao São Paulo. O jogador foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo para se recuperar da ruptura dos ligamentos cruzados e está confirmado entre os relacionados que no domingo enfrentam a Ponte Preta. Para o jogo em Campinas, válido pelo Campeonato Paulista, a equipe deve ter uma escalação com vários reservas.

Ao longo da recuperação, o zagueiro teve de enfrentar os últimos dois meses de trabalho físico e ouviu do técnico nesta sexta-feira que irá para Campinas. "Fisicamente acho que estou pronto até para jogar duas partidas. Acredito que tenho somente que melhorar a confiança e a parte técnica. Mas para isso preciso de ritmo de jogo", afirmou o jogador.

Volante de origem, Rodrigo Caio virou zagueiro e disse que nos treinos com bola que fez desde a cirurgia atuou como defensor. Mesmo antes de voltar ao São Paulo ele foi convocado para disputar amistosos com a seleção olímpica. A oportunidade ajuda a amenizar a frustração de não jogar desde o dia 2 de agosto, quando começava até a chamar atenção de clubes europeus, ao ser sondado pelo Monaco.

Rodrigo Caio admitiu que volta à equipe em um momento ruim. As duas derrotas para o Corinthians deixaram o ambiente político do clube conturbado e a torcida promete fazer um protesto neste sábado pela manhã, no CT da Barra Funda. "Independente do momento nosso, eu estava trabalhando para ter oportunidade. Nosso momento é ruim, mas nós, jogadores, precisamos nos unir para superar essa fase".