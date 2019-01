Depois de Shaylon, Bahia anuncia mais um contratado do São Paulo

O Bahia continua mirando peças ociosas do elenco do São Paulo para reforçar sua equipe. Depois de contratar o meia Shaylon por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do período, a diretoria do clube baiano confirmou a chegada do atacante Caique para um período de seis meses.

Formado em Cotia, sede das categorias de base do clube paulista, Caique também já atuou como lateral-esquerdo. Na última temporada, teve poucas oportunidades na equipe principal (oito jogos) e acabou utilizado mais pela sub-23 que jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

A princípio, o jogador de 20 anos ficará à disposição do "time B" do Bahia, que será escalado no Campeonato Baiano. O elenco principal concentrará forças na Copa do Nordeste, pela qual estreia no dia 16 de janeiro, contra o CRB-AL.

Além de Shaylon e Caique, os baianos já anunciaram as chegadas do meia-atacante Guilherme, que estava no Athletico-PR, dos atacantes Rogério, ex-São Paulo e que estava no Sport, Artur, do Palmeiras, e Iago, do Confiança-SE, fora o lateral-direito Matheus Silva, que estava emprestado pela Desportiva Paraense ao Paysandu.