Depois de superar Neymar, Gabriel mira título da Copa do Brasil

Com o primeiro gol da vitória contra o São Paulo, o atacante Gabriel chegou a 14 tentos marcados pelo Santos em três edições da Copa do Brasil. Com isso, ele superou Neymar, que tem 13, e se tornou o maior artilheiro do Santos na história da competição.

Para o atacante, o mais importante neste momento é conquistar do título da Copa do Brasil. "Fico contente em atingir essa marca, mas o mais importante é o título da Copa do Brasil. Vamos trabalhar para chegarmos até lá", afirmou o atacante no Morumbi.

Gabriel abriu o placar da primeira partida da semifinal do torneio. Depois de uma bela assistência do lateral Daniel Guedes, o atacante tocou com categoria na saída do goleiro Rogério Ceni. Após a vitória por 3 a 1, no Morumbi, o Santos pode perder por um gol de diferença no jogo de volta, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira. "Temos de manter os pés no chão. Fizemos um grande resultado na casa do adversário, mas eles também podem complicar o jogo na Vila Belmiro", afirmou Gabriel.

Além de entrar para a história do Santos, o atacante também se isolou na artilharia da atual edição da Copa do Brasil. Com sete gols, ele superou Ronaldo, que disputou a competição pelo Ituano e tinha seis.

O bom desempenho de Gabriel pode fazer com que o Santos consiga outra marca histórica. Fazer os artilheiros

dos três principais torneios do futebol nacional. Ricardo Oliveira foi artilheiro do Campeonato Paulista, é o

atual goleador do Campeonato Brasileiro e Gabriel pode ser o máximo marcador da Copa do Brasil.