Depois de tentar Luxemburgo, Vitória anuncia renovação com o técnico Argel Fucks

O Vitória anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual do técnico Argel Fucks. As conversas já vinham evoluindo nos últimos dias, mas somente agora o treinador assinou o novo contrato, até o fim da próxima temporada. O acordo foi celebrado pelo ex-zagueiro, que ressaltou o desejo de permanecer no clube.

"Sempre deixei bem claro que a prioridade é do clube que estou trabalhando. Foi um trabalho legal e claro que em 2017 não podemos passar o sufoco que a gente passou. Estou feliz", disse ao site do Vitória.

Argel foi contratado em setembro, para a vaga de Vágner Mancini e com a incumbência de tirar o Vitória da zona de rebaixamento. O time baiano sofreu, mas nas últimas rodadas confirmou a permanência na Série A. Sob o comando do treinador, foram 14 jogos, com seis vitórias, um empate e sete derrotas.

O curioso é que mesmo tendo ajudado a salvar o Vitória, Argel não era a primeira opção do clube. A nova diretoria, comandada por Ivã de Almeida, que venceu a eleição presidencial deste ano, sonhava com Vanderlei Luxemburgo, chegou a contatá-lo, mas não entrou em acordo. Só então, o diretor de futebol, Sinval Vieira, se reuniu com o ex-zagueiro para acertar a renovação e definir as prioridades para 2017.

"Vamos manter a estrutura da comissão técnica e precisamos melhorar a qualidade do nosso time. Vamos precisar trazer algumas contratações pontuais já para o dia 9. O departamento de futebol já está trabalhando para que a gente possa decidir os jogadores que precisa e as posições principais. Temos uma base boa e vamos aproveitar também os jogadores da base", avaliou Argel.