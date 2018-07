Depois de um ano, torcedor da Mancha é detido ao desembarcar de navio

SÃO PAULO - Mais de um ano depois de agredir um policial militar no jogo entre Palmeiras e Botafogo, em Araraquara, no Interior de São Paulo, o lutador de muay thai Rafael Clini Diana, de 20 anos e integrante da Mancha, foi detido por policiais civis da Deatur (Delegacia de Apoio ao Turista) ao desembarcar de um cruzeiro em Santos nesta quinta pela manhã. Ele se junta a mais dois integrantes da organizada do Palmeiras, Mauricio de Oliveira Sobral, de 30 anos, e Maxuel Santana Pereira, de 23, que se apresentaram terça-feira ao Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância).

O confrontou ocorreu em partida válida pela 34.ª rodada do Brasileiro de 2012, quando o Palmeiras lutava contra o rebaixamento. No fim do jogo, quando o time ainda perdia por 2 a 1, um grupo tentou invadir o gramado e foi contido por PMs. A delegada-titular do Decradi, Margarette Barreto, usou um vídeo gravado por torcedor para identificar os autores da briga, que são investigados sob suspeita de formação de quadrilha, lesão corporal dolosa e provocação de tumulto. Nas imagens, Rafael aparece dando uma "voadora" na policial.

No pedido de prisão, Margarette escreve que "há que se observar que, as torcidas de futebol, protagonistas de cenas de violência, vem afastando os torcedores e suas famílias dos estádios, e transformando o local de diversão em palcos de guerras, substituindo o futebol, paixão nacional, em medo e impedindo que torcedores de bem apoiem seus times."

Em entrevista ao UOL, representantes de Mancha afirmaram que a entidade vai dar assistência jurídica aos três integrantes da torcida. Um advogado já até foi visitá-los. "Se eles precisarem de ajuda jurídica, vamos ajudar, por que eles fazem parte do quadro de sócios da torcida. Mas ainda estamos colhendo informações para entender direito o que está acontecendo", disse Marcos Ferreira, presidente da Mancha