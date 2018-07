Depois de Vinícius, Palmeiras deve emprestar mais jogadores

SÃO PAULO - O Palmeiras conta atualmente com 34 jogadores no time principal, sem contar os oito atletas que retornaram de empréstimo, mas não serão aproveitados por Gilson Kleina. Como a diretoria pretende reforçar o elenco, a ideia é fazer uma triagem para analisar quais atletas não deverão ter oportunidades no Campeonato Brasileiro e liberá-los para outros clubes, como aconteceu com Vinícius, que se transferiu ao Vitória.

Voltaram de empréstimo: Deola, Marcos Vinícius, Edilson, Diego Souza, Ramos, Emerson, Bruno Dybal e Tutinha. Eles treinam em horários diferente do restante do elenco e já foram comunicados que não deverão ficar. Do elenco principal, alguns jogadores estão em baixa e podem ter o futuro definido nos próximos dias.

Casos de Victor Luis, Paulo Henrique, Renato, Mazinho, Felipe Menezes e Rodolfo. Esses jogadores tiveram passagens bem discretas nesses primeiros meses do ano, por isso, não estão entre as prioridades de Gilson Kleina. De todo o elenco, apenas o goleiro Fábio, os zagueiros Victorino e Thiago Martins (que se recupera de lesão) e o lateral-esquerdo Paulo Henrique não foram utilizados no ano.

A situação mais curiosa é de Mazinho. Ele foi titular em nove jogos na temporada e de uma hora para outra, deixou de ser utilizado. Gilson Kleina explicou que o jogador sentiu o fato de ter feito duas partidas ruins e com isso não teve condições de render o esperado nos outros jogos.